Covid: assessore Foroni, 'pronti ad accelerare vaccinazioni in Lombardia'

08 marzo 2021 a

a

a

Milano, 8 mar. (Adnkronos) - "Siamo sulla strada giusta, dobbiamo farci trovare pronti quando, tra aprile e maggio arriverà un quantitativo importante di vaccini. Da quel momento le operazioni dovranno partire velocemente e in misura efficace verso il maggior numero di persone, per arrivare entro l'estate a vaccinare tutti i cittadini". Lo ha detto l'assessore al Territorio e Protezione civile della Regione Lombardia, Pietro Foroni, visitando alcuni centri vaccinali della regione. "Prima vacciniamo, prima diamo una ragionevole aspettativa di tornare a una certa situazione di normalità. In conferenza Stato-regioni - ha continuato - è stato annunciato che tra metà aprile e primi di maggio arriverà un quantitativo importante di vaccini in Europa, e in Italia. L'auspicio è che ciò possa fare un salto di qualità e quantità nelle operazioni di vaccinazione".

In Lombardia, ha spiegato Foroni, "sono state adottate misure forti per cercare di fermare ondata di nuovi contagi. Se i numeri lo richiedono, solo con una incentivazione della campagna vaccinale si riuscirebbe ad attivare tutte le procedure per uscire da questa situazione. Attendiamo i numeri del contagio, sperando che rallentino".