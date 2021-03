8 marzo: mimose? no grazie, piastre professionali ed epilatori regali preferiti

08 marzo 2021 a

a

a

Roma, 8 mar. (Labitalia) - In occasione della festa della donna, Trovaprezzi.it, il comparatore di prezzi online leader in Italia, ha dedicato un osservatorio al mondo della cosmetica e dei prodotti di bellezza. Lo studio prende in esame svariate categorie dedicate all'universo femminile - dagli elettrodomestici per la cura della persona al make-up, passando per prodotti specifici per i capelli, corpo e viso, e alla classica profumeria - fornendo uno spaccato delle ricerche e i prodotti più popolari sul web negli ultimi dodici mesi. La fotografia che ne emerge offre utili spunti e interessanti alternative ai consueti omaggi floreali, specie per chi è a corto di idee e intende celebrare con un dono originale la donna speciale della propria vita (che sia la fidanzata o la moglie, la mamma, la sorella o anche un'amica) in occasione di questa ricorrenza carica di significati.

Sogno di tutte le donne, in tema di bellezza, è senza dubbio il Dyson Airwrap (a partire da 450 euro): l'innovativo styler, dotato di un potente motore digitale e in grado di creare onde e ricci o lisciare i capelli senza calore estremo, primeggia tra gli apparecchi per la cura della persona più ricercati su Trovaprezzi.it. Tra le varie tipologie di innovativi asciugacapelli è ancora la Dyson a distinguersi con il compatto ma potente modello Supersonic (acquistabile da 286 euro); tra le piastre, oltre alla Dyson Corrale (da 367 euro), le più gettonate sono state quelle del brand Ghd. L'attenzione delle donne negli ultimi mesi si è concentrata anche sui prodotti per la cura del corpo: primo fra tutti il Braun Silk-Expert Pro 5, l'innovativo prodotto per l'epilazione definitiva a luce pulsata, acquistabile a partire da 267 euro.

L'uso quotidiano e prolungato della mascherina ha portato con sé una particolare attenzione alla scelta dei prodotti adatti alla skin care del viso. Esistono prodotti di ogni genere in grado di soddisfare appieno le esigenze delle donne a seconda delle diverse fasce d'età. I più ricercati nella categoria prodotti per il viso sono stati il fluido antirughe lift structure radiance di Filorga (da 49 euro), il siero idratante hyalu B5 di La Roche Posay (da 22 euro) e l'antirughe super serum 10 concentrato di Nuxe (da 50 euro).

In fatto di make-up, inoltre, si riscontra una particolare attenzione per i prodotti che tendono a valorizzare lo sguardo, a causa dell'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. La scelta è davvero ampia e spazia dai mascara extra volume ai prodotti per le sopracciglia, passando per i prodotti da base per il trucco come i fondotinta di diverse nuance e texture. Tra i più popolari nella categoria Make-up troviamo il fondotinta in polvere di L'Oréal infaillible 24h fresh wear (da 13 euro), le varianti fluide dermablend di Vichy (a partire a 23 euro) e toleriane teint di La Roche Posay (da 9 euro), e infine il fondotinta con azione antirughe Defence color lifting della Bionike (da 10 euro).

Anche i prodotti per la cura del corpo sono piuttosto variegati e presentano una gamma completa in grado di soddisfare le donne a seconda della propria esigenza (dai prodotti idratanti a quelli più specifici per la cura di ogni inestetismo cutaneo). Tra gli oggetti più ricercati sul web emergono sia le più economiche creme idratanti - come quelle di Cerave e Cetaphil (da circa 7 euro) - sia la crema snellente 7 notti di Somatoline, prodotto adatto a chi è alla ricerca di una valida crema snellente (da 18 euro). Le donne più attente agli inestetismi e alla prevenzione dei segni da smagliature hanno invece preferito la crema Rilastil smagliature.

Tra i grandi classici in tema di profumi - sempre apprezzati dalla maggior parte delle italiane - troviamo Dolce & Gabbana Light Blue (da 22 euro è possibile acquistare l'Eau de Toilette), Narciso Rodiguez For Her (da 58 euro per l'Eau de Toilette) e Miss Dior (da 53 euro l'Eau de Toilette).

Analizzando il totale delle ricerche dell'ultimo anno (da marzo 2020 a febbraio 2021) emerge un vistoso e crescente interesse da parte delle donne in generale per la cosmesi e la cura del corpo: sono state oltre 16milioni e 200mila le ricerche registrate su Trovaprezzi.it rispetto alle 12milioni e 100mila dell'anno precedente. Ad incidere sul trend anche le misure restrittive imposte dal lockdown che ha colpito il settore in misura diversa nelle varie città italiane. Il maggiore incremento in termini di ricerche si è riscontrato nelle categorie cura della persona (circa 2milioni e 200mila ricerche totali, +87% rispetto al periodo precedente), prodotti per i capelli (circa 2milioni e 700mila, +56% sul periodo marzo 2019- febbraio 2020) e prodotti per il corpo (circa 3milioni e 300mila, +33%).

Entrando nello specifico dei singoli mesi, si evidenzia un calo nella categoria profumi durante il mese di marzo 2020 a vantaggio di altri prodotti, come quelli dedicati alla cura del corpo (+23% rispetto al marzo 2019) e del viso (circa 340mila ricerche e +13% rispetto allo stesso mese del 2019). Anche per effetto della chiusura forzata di centri estetici e saloni di parrucchieri, a partire da marzo e in misura maggiore ad aprile 2020, le categorie prodotti per capelli (+121% rispetto al marzo 2019) e cura della persona (che include piastre, phon e styler di ultima generazione) hanno beneficiato di una rilevante popolarità.

Dall'analisi delle ricerche effettuate nel corso degli ultimi 12 mesi emerge un interesse preponderante da parte delle utenti con età compresa tra i 25 e i 34 anni (conquistano una quota che varia tra il 22 e il 31% delle ricerche totali a seconda del trimestre e della categoria considerata). Anche le italiane più mature - tra i 35 e i 44 anni - sono state molto attive nelle ricerche, ottenendo una quota variabile tra il 20 e il 28%. Le ragazze fino ai 24 anni, invece, sono state attratte maggiormente dai prodotti di make-up (15% delle ricerche totali nel trimestre dicembre 2020- febbraio 2021) come blush, mascara e ombretti. Le fasce 45-54, 55-64 e over65 sono più orientate alla cura del proprio viso, concentrandosi nella ricerca di prodotti per pelli mature o creme specifiche per borse e occhiaie.