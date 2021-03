8 marzo: Milano, in sede Regione Lombardia installazione fotografica 'I muri del silenzio'

08 marzo 2021 a

Milano, 8 mar. (Adnkronos) - Nella Giornata internazionale dei diritti della Donna, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e la parlamentare e atleta paralimpica Giusy Versace hanno presentato a Palazzo Lombardia l'installazione fotografica 'I Muri del Silenzio', ospitata anche a Palazzo Pirelli fino al 31 marzo. Si tratta di un progetto fotografico a sostegno delle donne vittime di violenza ideato dalla fotografa Mjriam Bon e realizzato da Giusy Versace, come strumento di denuncia verso ogni forma di omertà uditiva e visiva, che costringe a tacere chi subisce violenza.

Il progetto è nato nel 2019 sotto forma di mostra fotografica allestita alla Camera dei Deputati a Roma. Lo scorso 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, è diventato un libro fotografico in edizione limitata, che ha avviato una raccolta fondi da destinare a donne che hanno subito violenza, per aiutarle a ricostruirsi una nuova vita. Quest'anno, in occasione della 'Festa della Donna', dà vita a un'installazione fotografica, non aperta al pubblico, che rimarrà allestita da oggi al 31 marzo.

Sono 21 le fotografie esposte, che ritraggono in primo piano alcuni dei 75 volti protagonisti del libro. Persone note e meno note del mondo dello spettacolo, della politica, donne vittime di violenza e persone comuni nel gesto di coprirsi gli occhi, le orecchie e la bocca per dire basta alla violenza, all'abuso e al silenzio.