Iv: Giarrusso (M5S), 'Renzi decida tra senatore e attività privata'

Roma, 8 mar. (Adnkronos) - “Renzi non ha tante scelte, deve solo decidere se dimettersi da senatore e dedicarsi alla carriera privata, o se interrompere immediatamente questi rapporti ambigui con potenze straniere”. Lo afferma Dino Giarrusso, europarlamentare del Movimento 5 Stelle.

“Il senatore Matteo Renzi -aggiunge- è pagato dagli italiani e dovrebbe essere al Senato a rappresentare i cittadini italiani. Invece continua a fare viaggi e incontrare gli sceicchi, mentre peraltro gli italiani non possono nemmeno spostarsi da regione a regione per vedere i propri cari. È incredibile e inaccettabile che un senatore della Repubblica, pagato con i nostri soldi, riceva grandi somme da fondi legati a Stati esteri e non si occupi di rapporti internazionali in quanto senatore ma in quanto privato cittadino pagato per le sue prestazioni, come se non rivestisse un ruolo istituzionale. Su questo non accettiamo il silenzio, ma vogliamo che venga fatta chiarezza”.