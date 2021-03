Pd: Sardine, 'no occupare Nazareno ma spazio politico dove avete fatto crescere erbacce'

08 marzo 2021 a

Roma, 8 mar. (Adnkronos) - "Erano tende, non arieti eppure... Il Pd formalmente non è casa nostra, ma tutto il centro sinistra è il campo che ci appartiene. Ciò che vorremmo 'occupare' è il vostro spazio intellettuale e politico e riprenderci quello che sentiamo anche nostro, quello di cui siamo orfani. Nostro è l'ampio campo del progressismo verde e di sinistra. È la politica che deve distillare, rendere lotta e rotta quello che la base esprime". Lo scrivono le Sardine in una nota di Jasmine Cristallo.

"L'era (tutta vostra) dei burattinai che muovono i fili è finita, la fiducia delle persone -che ancora, ostinatamente credono in voi- non può più passare tra le mediocri scorribande di vassalli, valvassori e valvassini. Parlate di poltrone quando non ci sono più posti a sedere, perché tra un po' non ci saranno poltrone da occupare, discutete di correnti quando i fiumi sono in secca, state in una torre opaca mentre le fondamenta si sfilano e siete cinti d'assedio dai vostri stessi figli. Avete dimenticato che quella non è solo casa vostra e siete ospiti di quelli che voi vi ostinate a considerare numeri da trasformare, alla giusta occasione, in preferenze".

"La politica di centro sinistra ha bisogno di altro, ha bisogno che chi non parla più la lingua delle masse torni a studiare oppure si faccia da parte perché l'ascolto è terreno granitico che sostiene palazzi; non siamo in una babele, conosciamo quella storia e non c'è più né tempo né spazio per privilegi nobiliari. Non abbiamo occupato il Nazareno, abbiamo cercato di occupare lo spazio politico e intellettuale dove state facendo crescere le erbacce al posto di un giardino. Uscite da quelle stanze e girate per piazze, strade, periferie, scuole, università, fabbriche, uffici, tra i rider, i disoccupati, i contadini. Parlate non con voi stessi, ma con gli altri".