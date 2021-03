Lombardia: Regione, al via nuovo bando da 1,5 mln per giovani agricoltori

08 marzo 2021 a

a

a

Milano, 8 mar. (Adnkronos) - Si apre il prossimo 17 marzo il nuovo bando della Regione Lombardia dedicato agli under 40 che vogliono avviare un'azienda agricola. Sono a disposizione, nell'ambito del Programma di sviluppo rurale, 1,5 milioni di euro. Il decreto è stato pubblicato oggi sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia. "Continuiamo a investire - ha dichiarato Fabio Rolfi, assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia - per il ricambio generazionale nella prima regione agricola d'Italia. L'agricoltura del futuro ha bisogno di nuove idee, di nuovi metodi di trasformazione delle materie prime e di strumenti innovativi. Con l'attuale Programma di sviluppo rurale abbiamo già dato 29 milioni di euro a 1.141 ragazze e ragazzi Lombardi che hanno scelto il settore primario per avviare una attività o subentrare a nonni o genitori".

La Regione, ha spiegato Rolfi, ha deciso di raddoppiare i premi di insediamento, che passano da 20mila a 40mila euro per le aziende di pianura e da 30mila a 50mila euro per quelle di montagna.