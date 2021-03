09 marzo 2021 a

(Adnkronos) - "Draghi -ha aggiunto Tajani- mi pare che negli annunci sia molto più serio, più credibile, non fa promesse che non può mantenere. Credo che un presidente del Consiglio debba dire la verità ai cittadini che governa, quindi bene così. La differenza è che non si fa tutto all'ultimo minuto, si anticipano le informazioni in modo che i cittadini si possano organizzare".