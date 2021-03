09 marzo 2021 a

Guadalajara, 9 mar. -(Adnkronos) - Esordio vincente per Elisabetta Cocciaretto nel main draw del torneo Wta 250 di Guadalajara (cemento, montepremi 235.238 dollari). La 20enne di Fermo, numero 134 del mondo, promossa dalle qualificazioni, ha superato per 6-4, 6-4, in un'ora e 37 minuti di gioco, la cinese Xiyu Wang, numero 131 Wta.