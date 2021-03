Indagine Kaspersky: il 58% delle aziende in Europa non ritiene strategica la condivisione esterna delle scoperte di threat intelligence

09 marzo 2021 a

a

a

(Milano 9 marzo 2021)

Secondo quanto emerso dal nuovo report di Kaspersky "Managing your IT security team", il 59% degli analisti di threat intelligence (TI) in Europa fa parte di community professionali, ma il 58% di coloro che ricoprono un ruolo in ambito IT di cybersecurity non è autorizzato a condividere le scoperte relative agli artefatti di threat intelligence con queste community.

Kaspersky sostiene da sempre l'importanza della collaborazione internazionale all'interno del cyberspazio e promuove

Dalla ricerca è emerso che gli analisti TI, in particolare, sono propensi a frequentare forum e blog specializzati (39%), forum sul dark web (24%) o gruppi social (16%) dedicati al tema.

Nonostante questa propensione, solo il 36% degli intervistati in Europa ha dichiarato di aver reso pubbliche le proprie scoperte. La percentuale sale al 70% nei casi in cui la condivisione esterna è consentita dall'azienda. Nel 7% dei casi, gli analisti di sicurezza hanno condiviso le scoperte TI nonostante la loro organizzazione lo vietasse.

Gli esperti di Kaspersky hanno notato che queste restrizioni sono in parte dovute alla volontà di evitare che vengano rese note alcune informazioni prima che l'azienda sia pronta a rispondere all'attacco, correndo il rischio di allertare i criminali e permettere loro cambiare tattica. Per aiutare i team di sicurezza IT ad analizzare gli oggetti sospetti senza compromettere l'indagine, Kaspersky permette di segnalarli in modalità privata attraverso il

"Qualsiasi informazione è preziosa nella protezione dalle minacce avanzate, che si tratti di dettagli su nuovi malware o di approfondimenti sulle tecniche utilizzate. Ecco perché Kaspersky mette a disposizione i risultati delle proprie ricerche sulle minacce attraverso le risorse informative e i servizi TI e incoraggia la collaborazione tra gli analisti di sicurezza", ha dichiarato Anatoly Simonenko, Group Manager del Technology Solutions Product Management di Kaspersky.

Maggiori informazioni sul report "Managing your IT security team” sono disponibili su Kaspersky Daily.

Metodologia

Il Kaspersky Global Corporate IT Security Risks Survey (ITSRS) è uno studio condotto a giugno 2020, che ha coinvolto 5.266 decision-maker IT in 31 Paesi. Le domande rivolte agli intervistati hanno riguardato la sicurezza IT all'interno delle loro organizzazioni, i tipi di minacce da affrontare e i costi di recovery da sostenere dopo un attacco.

Informazioni su Kaspersky

Kaspersky è un'azienda di sicurezza informatica che opera a livello globale fondata nel 1997. La profonda competenza di Kaspersky in materia di threat intelligence e sicurezza si trasforma costantemente in soluzioni e servizi innovativi per proteggere le aziende, le infrastrutture critiche, i governi e gli utenti di tutto il mondo.

