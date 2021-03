Covid: Renzi, 'centomila decessi non è una cifra ma una tragedia'

09 marzo 2021 a

Roma, 9 mar (Adnkronos) - "Quota centomila. Devastante pensare al numero di decessi per Covid in questo anno, centomila solo in Italia. Non è una cifra, è una tragedia". Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews.

"Ciascuno di noi ha un nome, un volto, un proprio caro da ricordare. Proprio quando, nel primo anniversario del lockdown, l'Italia supera questo tragico confine numerico, non possiamo che rilanciare l'appello per una campagna di vaccinazione organizzata in modo militare e dire grazie alla scienza che sta lavorando notte e giorno per sconfiggere la pandemia", prosegue il leader del Pd.

"Vorrei che dedicassimo più attenzione anche alla questione dei anticorpi monoclonali, che sono un grande passo in avanti nella lotto contro il Coronavirus e dei quali, nelle prossime ore, tornerò a parlare su Facebook, Instagram e Twitter", aggiunge Renzi.