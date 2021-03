Covid: nel Senese scuola materna con 13 casi positivi alla variante inglese tra i bambini

09 marzo 2021 a

a

a

Siena, 9 mar. - (Adnkronos) - Un focolaio con la presenza di variante inglese al virus Sar-Cov-2 è stato individuato all'interno della scuola materna San Giuseppe a Colle di Val d'Elsa (Siena). Al momento 13 bambini sono risultati positivi al virus. La scuola è stata immediatamente chiusa in via prudenziale e sarà effettuate uno screening di tutti i bambini frequentanti e del personale.

Lo rende noto il Comune, precisando che "la situazione è critica sia per la presenza della variante che per la portata del contagio. Considerata l'attuale fase si chiede ai genitori uno sforzo ulteriore e la massima prudenza nel verificare nei figli i sintomi caratteristici del Covid prima di mandarli a scuola".

"Con questo nuovo focolaio – spiega il sindaco Alessandro Donati - è ancora una volta evidente che non bisogna abbassare la guardia e che il contagio nelle scuole è molto più probabile che nei mesi scorsi. Non escludo ulteriori provvedimenti restrittivi per l'accesso alle scuole del territorio comunale che saranno valutati nelle prossime ore. Sarà chiesto l'intervento del Comitato emergenza prevenzione scolastica costituito recentemente dalla Giunta regionale".