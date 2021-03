Shell: cede asset in Egitto a consorzio Cheiron e Cairn Nenergy per 646 mln dlr

09 marzo 2021 a

a

a

Londra, 9 mar. (Adnkronos) - Il gruppo petrolifero Shell cede alcuni asset upstream onshore in Egitto per 646 milioni di dollari a un consorzio costituito da Cheiron Petroleum Corporation e Cairn Energy Plc. Lo rende noto Shell in un comunicato precisando che sono previsti pagamenti aggiuntivi tra il 2021 e il 2024 fino a 280 milioni di dollari in base ai risultati esplorativi e al prezzo del petrolio. L'operazione, che è sottoposta al via libera delle autorità competenti, dovrebbe essere perfezionata entro la seconda metà del 2021. Gli asset ceduti includono 13 concessioni situate in Sahara e una quota di Shell nella società Badr El-Din Petroleum Company (Bapetco).