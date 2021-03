09 marzo 2021 a

Roma, 9 mar. (Adnkronos) - "Che emozione vedere il nostro Presidente Mattarella allo Spallanzani per il vaccino. Immagini che ci danno speranza: stringiamo i denti per questo ultimo rush e usciremo il prima possibile dalla crisi”. Lo scrive in un post su Facebook Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia viva alla Camera, commentando la foto del Capo dello Stato dopo aver ricevuto la prima dose di vaccino.