Ue: Amendola, 'uniti in cabina di regia a difesa interessi Italia'

Roma, 9 mar. (Adnkronos) - "Questa mattina è tornata a riunirsi la cabina di regia con i capidelegazione italiani di tutti i partiti al Parlamento europeo sui maggiori dossier: vaccini, Pnrr, Conferenza sul futuro dell'Europa e i temi in agenda al Pe". Così il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega agli Affari europei Enzo Amendola, a margine dell'incontro con i rappresentanti italiani dei gruppi al Parlamento europeo, insieme all'ambasciatore Maurizio Massari, rappresentante permanente dell'Italia presso l'Ue.

"La cabina di regia ci vede uniti nella difesa degli interessi dell'Italia in Ue, al di là del perimetro della maggioranza di Governo. In questa prospettiva, il Dipartimento Politiche europee lavorerà in stretto raccordo con i gruppi parlamentari italiani. La cabina di regia si riunirà una volta al mese, mantenendo un filo costante fra Roma e Bruxelles”.

“Per quanto riguarda i vaccini, è da sottolineare l'importanza cruciale della campagna di vaccinazione. Vi è uno sforzo comune europeo e italiano per accelerare su forniture, distribuzione e somministrazione”, conclude Amendola.