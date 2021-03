Tendenze arredo bagno 2021: le proposte di Idroplus

09 marzo 2021 a

(Brescia 9 marzo 2021) - Brescia, 09/03/2021 - Se la rivoluzione del 2020 ha portato l'ambiente domestico ad essere il fulcro della vita quotidiana, la sala da bagno è il suo luogo di massimo relax. Ecco le tendenze di design per un arredo impeccabile.

Così creare un'atmosfera piacevole e rilassante, coccola per il corpo e i sensi, è diventato l'obiettivo primario del bagno di casa, accanto alla praticità e alla funzionalità sempre essenziali. Location di lunghi bagni immersi nell'acqua bollente per lasciare andare le preoccupazioni, ma anche rifugio in cui cercare un po' di privacy dagli altri membri della famiglia. Il bagno è un santuario, e va arredato di conseguenza.

Stili, colori e materiali

Se l'obiettivo è la pace dei sensi, la strada per raggiungerlo non può che essere una ricerca accurata e precisa in ogni mobile, complemento d'arredo ed elemento dell'arredo bagno. La stanza più nascosta e privata della casa diventa quindi luogo di evasione e pace, ma anche di espressione di sé.

Si parte dai colori: per evocare un'oasi di serenità in un mondo inquieto, le sfumature ricorrono alla cromoterapia. Il bianco rimane il re dell'arredo bagno, ma si accosta a toni pastello, che creano un'atmosfera tranquilla, rilassante e spensierata. Acquamarina e azzurro chiaro, millennial pink e un elegante quanto minimale grigio dominano le palette di pareti e complementi.

La ricerca sui materiali tende alla naturalezza: entrano in gioco la pietra, il marmo, perfino il legno. L'ambiente sanitario si fa sempre meno asettico e più ospitale, e come piccola oasi domestica non possono mancare le piante. Distribuite qua e là, soprattutto in ambienti ampi e luminosi, concorrono a dare carattere ai sanitari più semplici come quelli bianchi e classici di Idroplus.

Giochi di vuoti e pieni: il design Idroplus

A giocare con le forme e i volumi ci pensano proprio i sanitari, che assumono linee inusuali per adattarsi a un arredo bagno moderno, funzionale ma attento allo stile. Ecco che le linee si fanno geometriche e alternano curve imprecise a rettangoli, quadrilateri rigorosi a cerchi perfetti.

A corredare le scelte di arredamento Idroplus sono i complementi: non importa quale sia lo spazio e come sia riempito dai sanitari, bastano piccoli dettagli a renderlo speciale. Così gli accessori dalle linee minimali e geometriche accolgono la ricerca di modernità, mentre i mobili e le colonne sospese danno respiro, pulizia e ordine alla stanza.

Arredo bagno di ispirazione vintage

All'estremo opposto del minimalismo si trova la passione per l'arredo bagno più classico, ma reinventato dal twist delle tendenze attuali. Basti pensare alle vasche con piedini lavorati. Vero fulcro dell'ambiente, accendono lo spazio con il candore della marmoresina e lo impreziosiscono di intricate lavorazioni retrò.

Allo stesso modo, ricalcano questo stile gli specchi sospesi e rotondi, che danno allo spazio maggiore luminosità e un delizioso accento anni ‘60. E per chi è stanco dell'asettico total white ma non vuole ristrutturare del tutto il bagno, basterà inserirli in una parete statement. Di grande tendenza la carta da parati floreale, geometrica o art déco. Con un solo gesto dona nuova vita all'arredo bagno e racconta la personalità eccentrica di chi lo abita.

Consulenza personalizzata per l'arredo del tuo bagno

Tendenze a parte, questo ambiente così privato della casa è intimamente personale, e deve rispecchiare le esigenze e i gusti di chi lo occupa. Ecco che Idroplus offre un servizio di consulenza per creare l'arredo bagno perfettamente corrispondente ai propri desideri.

Dalla scelta dei grandi sanitari al più piccolo dettaglio di rubinetteria, dall'illuminazione LED al termoarredo colorato. Ogni elemento conta nella realizzazione del luogo che sarà un rifugio dalle preoccupazioni esterne, una piccola spa privata, un delizioso scrigno segreto in cui coccolarsi e lasciare il mondo fuori.

