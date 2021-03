09 marzo 2021 a

Roma, 9 mar. (Adnkronos) - "Sarebbe un ottimo nome". Matteo Ricci, sindaco di Pesaro e coordinatore dei sindaci dem, risponde così all'Adnkronos in merito alla possibilità di Enrico Letta -su cui è in corso un pressing da giorni- come nuovo segretario del Pd.