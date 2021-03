Pd: Mirabelli, 'serve segretario, Letta ha lo standing per farlo bene'**

09 marzo 2021 a

Roma, 9 mar. (Adnkronos) - "Mi pare che non siamo nelle condizioni di fare un congresso oggi con la pandemia e le amministrative alle porte. C'è bisogno di un segretario nella pienezza delle sue funzioni e di un segretario che possa dare una mano a rilanciare il partito in vista dei prossimi impegni e dentro il governo Draghi". Così Franco Mirabelli, senatore Pd ed esponente dei Areadem di Dario Franceschini, all'Adnkronos.

Questo segretario potrebbe essere Enrico Letta? "Potrebbe essere una donna come Roberta Pinotti o potrebbe essere certo Enrico Letta. Io sto alle cose che ha detto, non ha dato la disponibilità, ma certo Letta avrebbe lo standing per fare bene questo lavoro, per tenere insieme la maggioranza congressuale che ha eletto Zingaretti avendo anche la possibilità di dialogare con la minoranza".