Iv: Gozi, 'federare area liberaldemocratica e riformista in Italia'

09 marzo 2021 a

a

a

Roma, 9 mar. (Adnkronos) - "Anche in Italia serve un soggetto politico sul modello di Renew Europe che organizzi in maniera federativa lo schieramento liberaldemocratico, riformatore ed europeista. Italia Viva, Azione, +Europa e gli altri movimenti devono dar vita insieme a una forza del futuro della quale beneficerà non solo l'Italia ma anche il nostro ruolo in Europa. Dobbiamo portare avanti un progetto federativo in cui nessuno chiede alle forze esistenti di diventare altro, nessuno pretenda ex ante la leadership e soprattutto nessuno ponga dei veti che sarebbero oggi velleitari e privi di senso politico". Lo ha detto Sandro Gozi nel corso del dibattito "Per Renew Europe in Italia" con Benedetto Della Vedova.

"Il modello che stiamo sperimentando al Parlamento europeo con Renew Europe - ha continuato l'europarlamentare - può ispirare questa azione anche nel nostro Paese. Dobbiamo costruire un percorso comune, occupando uno spazio politico con i contenuti: ecologismo non ideologico ma pragmatico, innovazione digitale, rilancio industriale, modernizzazione dell'amministrazione pubblica, stato di diritto, libertà civili e una maggiore sovranità europea".

"Siamo di fronte a un'occasione storica: l'arrivo di Draghi è un'ottima notizia anche perché si inserisce in quadro di grande evoluzione in cui l'Italia può tornare a essere protagonista in Europa, riempiendo i vuoti che provocherà una Germania in piena transizione politica e rinsaldando l'asse con la Francia che avrà la presidenza di turno dell'Ue nel 2022. E' il momento di cogliere questa opportunità: non siamo né ottimisti né pessimisti, ma siamo molto determinati", ha concluso Gozi.