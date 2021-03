Calcio: Pirlo, 'Il mio futuro? Continuo sereno a fare il mio lavoro'**

10 marzo 2021 a

a

a

Torino, 9 mar. (Adnkronos) - "Il mio futuro? Io sono l'allenatore in questo momento e lavorerò per un progetto più a 360 gradi e per più anni e continuo sereno a fare il mio lavoro. Sotto pressione? Non sono contento di dover lavorare con settimane piene perchè volevo andare avanti in Champions ma ora potremo lavorare e sarà per me una grande prova per dare qualcosa di più". Lo ha detto il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, a Sky dopo l'eliminazione con il Porto in Champions.