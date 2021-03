Le 10 ragioni per scegliere il noleggio a lungo termine invece dell'acquisto

10 marzo 2021 a

(Milano, 10 marzo 2021) - È cambiato il modo di vivere e percepire l'auto, inclusa la proprietà. Se anni fa rappresentava un punto pressoché indiscutibile, oggi non è più così: è cresciuta la consapevolezza del fenomeno della svalutazione, dell'incidenza dei costi associati al possesso e della necessità di auto dalle limitate emissioni inquinanti, nel rispetto dell'ambiente e del futuro delle nuove generazioni. Ma quali sono le 10 ragioni che rendono il noleggio a lungo termine la soluzione più vantaggiosa?

1. Con l'acquisto dell'auto (mediante finanziamento o leasing) il consumatore va immediatamente incontro a una perdita del 30%, considerando l'incidenza di IVA e svalutazione pari all'8% relativa all'immatricolazione. Grazie invece al noleggio a lungo termine il valore di mercato non è più un problema. È una pratica soluzione per dire addio a svalutazioni e all'attivazione di linee di credito.

2. In base alle dinamiche di utilizzo e frequenza di cambio dell'auto, il noleggio porta a un risparmio che oscilla tra il 15 e il 25%. Per appurare la convenienza garantita da questa soluzione basta richiedere un preventivo ad autorevoli società specializzate. Sarà facile determinare il risparmio relativo al proprio profilo di consumatore.

3. Con il noleggio a lungo termine il consumatore ha la possibilità di una completa personalizzazione dell'auto: dagli optional alla versione (ibrida, benzina, cilindrata, eccetera). In alternativa è possibile ricorrere ai veicoli in pronta consegna, per mettersi subito al volante.

4. Il quarto vantaggio si lega al terzo. Il noleggio assicura un risparmio dienergie e tempo, poiché gli oneri pertinenti gli aspetti gestionali e amministrativi sono affidati alle società che forniscono il servizio di noleggio. Spetta a quest'ultime affrontare i costi assicurativi e relativi alla manutenzione.

5. Il noleggio permette di modificare, quando lo si desidera, le condizioni contrattuali, ridefinendo durata, chilometraggio. Il consumatore trova in ogni momento una proposta coerente con le proprie necessità (come ad esempio

6. Sfruttando il noleggio l'automobilista approfitta di diversi servizi presenti a livello contrattuale a prezzi davvero competitivi, dalle assicurazioni agli pneumatici sostitutivi, dal soccorso stradale alla manutenzione straordinaria.

7. Il noleggio non prevede necessariamente la disponibilità di capitali iniziali, merito di formule contrattuali senza anticipo. In questo caso il consumatore dovrà farsi carico esclusivamente del canone.

8. L'automobilista delega la gestione degli eventi straordinari, dai sinistri alle sanzioni stradali, alla società che offre il servizio di noleggio.

9. Puntando sull'acquisto di veicoli in grandi quantità, le società di noleggio possono presentare condizioni particolarmente vantaggiose, inclusi brandprestigiosi quali

10. Il noleggio consente una puntuale programmazione delle spese, perché sono applicati costi fissi con una formula “tutto incluso”, a dispetto di quello che accade con l'acquisto dell'auto.

