Pd: Ferrazza, 'serve una rifondazione democratica'

10 marzo 2021

Roma, 10 mar (Adnkronos) - "Spero sia chiaro a tutti quanto il Pd stia rischiando. E che sia chiaro a tutti che senza un Pd all'altezza si pone un problema che va ben oltre i suoi confini. Serve dunque uno scatto di orgoglio. Uno scatto di orgoglio unitario". Lo scrive su Facebook il senatore Andrea Ferrazzi, capogruppo Pd in commissione Ambiente.

"Spero che l'Assemblea di domenica voti unitariamente un segretario autorevole, capace di unire le forze e di superare inutili divisioni. Che ridia credibilità e autorevolezza al Pd, dopo le accuse di essere “partito tossico”, forza politica “con metastasi da estirpare” e dove Grillo si propone a segretario. Una forza che si caratterizzi in positivo per quello che vuole fare e non per quello che non vuole", prosegue.

"Serve dunque una guida che sappia aprire a quella “Rifondazione democratica” non più rinviabile, attraverso una grande campagna di ascolto dei militanti, simpatizzanti e “diversi mondi” che per tre mesi siano messi nella condizione di definire proposte e soluzioni per il futuro dell'Italia, dell'Europa e del mondo, anche utilizzando gli strumenti telematici a disposizione", continua Ferrazzi.