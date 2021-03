Lego: boom dei mattoncini, nel 2020 ricavi +13%

10 marzo 2021 a

a

a

Milano, 10 mar. (Adnkronos) - Boom dei mattoncini Lego nell'anno del Covid. I ricavi annuali sono cresciuti del 13% rispetto al 2019 a 43,7 miliardi di corone danesi, e le vendite al consumo sono cresciute del 21% nello stesso periodo. L'utile operativo è stato di 12,9 miliardi di corone danesi, con un aumento del 19% rispetto al 2019, l'utile netto è cresciuto del 19% a 9,9 mld. La quota di mercato globale del marchio, spiega una nota, è cresciuta a livello mondiale e nei suoi dodici maggiori Paesi.

"Siamo molto soddisfatti di questi risultati. Mostrano la rilevanza senza tempo del mattoncino Lego e dell'apprendimento attraverso il gioco. Questa performance è anche una testimonianza della passione, della creatività e della resilienza dei nostri dipendenti. Nonostante le sfide della pandemia, hanno lavorato instancabilmente per continuare a far giocare il mondo", sottolinea il ceo Niels Christiansen.

Le vendite al consumo in tutti i gruppi di mercato sono cresciute a doppia cifra, con una crescita particolarmente forte in Cina, nelle Americhe, in Europa occidentale e nell'Asia del Pacifico. La crescita dell'utile operativo è stata guidata dalle forti vendite e compensata da investimenti strategici, nonché dall'aumento dei costi di distribuzione associati alla spedizione dei prodotti a livello globale, in seguito alla chiusura temporanea e forzata dei siti produttivi in Messico e Cina.