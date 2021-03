Firenze: vende vodka a ragazza 14enne che si sente male, questore chiude negozio (2)

10 marzo 2021 a

(Adnkronos) - "Al fine di scongiurare che la vendita di alcolici ad altri minori possa provocare ulteriori, se non più gravi, episodi di allarme sociale, come ha evidenziato il wuestore di Firenze nel provvedimento a sua firma, sono state ritenute sussistere le condizioni di pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini - spiega una nota della Questura - che hanno condotto all'adozione della sospensione della licenza, posto che il pubblico esercizio ha venduto con assoluta non curanza e inavvedutezza alcolici a minori di anni 16, creando pericolo per la salute delle giovanissime clienti".