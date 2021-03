Firenze: vende vodka a ragazza 14enne che si sente male, questore chiude negozio

10 marzo 2021 a

Firenze, 10 mar. - (Adnkronos) - Da domani scatterà la sospensione della licenza per 7 giorni per un pubblico esercizio in zona centrale della città, disposta dal questore di Firenze, Filippo Santarelli, ai sensi dell'articolo 100 del Tulps

Il provvedimento, notificato questa mattina dalle volanti della Polizia di Stato all'esercizio, è stato adottato sulla base di accertamenti scaturiti a seguito dell'episodio dell'8 marzo che ha coinvolto una giovane fiorentina minore di 16 anni: la ragazza 14enne è stata rintracciata in tarda mattinata dalle volanti in strada, in stato di incoscienza a causa dell'abuso di sostanze alcoliche. Subito soccorsa, la minore è stata fatta trasportare per le cure necessarie presso il pronto soccorso dell'ospedale di Santa Maria Nuova di un ospedale cittadino per poi essere riaffidata ai genitori.

La squadra investigativa della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Firenze è risalita al pubblico esercizio dove la giovane, in compagnia di un'amica sua coetanea, avevano acquistato una bottiglia di vodka, consumata subito dopo.