Covid: Moratti, 'a regime in Lombardia obiettivo 170mila vaccinazioni al giorno'

Milano, 10 mar. (Adnkronos) - "In Lombardia vogliamo arrivare a regime a 170mila vaccinazioni al giorno, con più canali. L'ipotesi è flessibile, in base ai vaccini disponibili e alle categorie, il nostro piano è modulabile". Lo ha detto la vicepresidente della Regione, Letizia Moratti, in conferenza stampa a Milano. "Lo vedremo con le adesioni", ha risposto a chi gli chiedeva quante vaccinazioni si potrebbero fare con l'apertura delle fabbriche alle somministrazioni.