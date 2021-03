Covid: Confindustria Lombardia a sindacati, 'non bisogna gridare ma fare'

10 marzo 2021 a

Milano, 10 mar. (Adnkronos) - Il protocollo in Lombardia per vaccinare in azienda prevede "il coinvolgimento dei sindacati. Ho detto ai miei amici sindacalisti, non bisogna gridare, bisogna fare". Lo ha spiegato Marco Bonometti, presidente di Confindustria Lombardia, in Regione per la presentazione dell'accordo. "Siamo convinti che nelle prossime settimane andremo a discutere con loro la procedura applicativa come abbiamo fatto per il contenimento dei contagi. Quindi massima apertura e disponibilità, ma dobbiamo affrontare le cose insieme", ha aggiunto.

I sindacati in Lombardia hanno lamentato di non essere stati coinvolti nella stesura del protocollo.