Uffizi: oltre 100mila follower per il primo anno su Facebook, boom di contatti sui social** (5)

10 marzo 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Da non dimenticare, infine, l'importante riconoscimento ottenuto dagli Uffizi nel campo della comunicazione tout court, il prestigioso premio Compasso d'Oro ricevuto il 9 settembre 2020, per l'efficacia del proprio brand (realizzato dall'agenzia Carmi e Ubertis).

Il direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt, commenta: "Il successo dei video pubblicati quest'anno in occasione della Festa della Donna è significativo. Ma ancora di più lo è lo straordinario gradimento della comunicazione digitale in questo anno di pandemia, in particolare presso il pubblico femminile conferma che per le Gallerie la Giornata della Donna dura tutto l'anno. Ed è un fatto simbolico che il momento in cui ricordiamo il primo anno di presenza su Facebook coincida con il superamento della soglia di 100mila follower sul canale. Tra i musei italiani gli Uffizi sono quello che cresce più velocemente sulla piattaforma sia in termini assoluti che percentuali: un ottimo segno e un grande augurio per il futuro".