Uffizi: oltre 100mila follower per il primo anno su Facebook, boom di contatti sui social** (2)

(Adnkronos) - Le analisi demografiche sui follower delle varie piattaforme evidenziano un progressiva crescita degli utenti più giovani, mentre si conferma una significativa prevalenza di pubblico femminile (dai 62% per quanto riguarda Twitter, fino ai 74% su Facebook, con una media del 68% su tutti i canali social, e del 69% sul sito web). Se con Facebook è stato intercettato soprattutto l'interesse del pubblico nazionale, il racconto della pandemia attraverso le opere d'arte ha confermato e rafforzato il successo internazionale delle altre piattaforme digitali, in particolare su Instagram (oltre il 65% dei follower sono stranieri, con Usa, Brasile e Spagna sul podio).

Facebook - Sono già 7,4 milioni le visualizzazioni dei video raccolte dai video della pagina degli Uffizi. La lingua base in cui vengono girati è l'italiano, ma ve ne sono in diverse lingue, tra le quali spagnolo, inglese, francese e persino 11 in latino, che, da soli, hanno ottenuto oltre 180.000 visualizzazioni.

Grande il successo del video pubblicato lo scorso 7 marzo, e dedicato alle donne, con una bambina che dialoga con le opere del museo: 236.797 le visualizzazioni raccolte, seconde, in questo anno, solo alle 492.182 del video saluto introduttivo del direttore Eike Schmidt all'apertura della pagina. Grande seguito raccolgono anche le dirette dal museo, inaugurate in occasione del lockdown di novembre ed in testa alle classifiche di gradimento e visualizzazioni. L'idea di far dialogare, seppur a distanza, le opere con il pubblico è molto apprezzata dai followers, interessati non solo ai grandi capolavori di Bronzino, Raffaello o Michelangelo, ma anche a luoghi meno noti, come la sala con i Tesori di Lorenzo il Magnifico a Palazzo Pitti o la Biblioteca Magliabechiana agli Uffizi.