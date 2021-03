Covid: Lombardia, Guidesi 'con vaccini in azienda anticipiamo i tempi, speriamo ci copino'

10 marzo 2021 a

a

a

Milano, 10 mar. (Adnkronos) - Con il protocollo della Lombardia per i vaccini in azienda "non andiamo né a variare il piano vaccinale nazionale, a quello ci atteniamo, né a cambiare le priorità delle vaccinazioni dei cittadini lombardi". Lo ha precisato l'assessore regionale allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, tra i promotori dell'accordo con Confindustria, Confapi e i medici del lavoro.

"Quello che facciamo è attualizzare una ricetta vincente in Lombardia, la squadra tra pubblico e privato. Oggi anticipiamo i tempi, nella speranza che gli altri ci copino, che il Governo ci copi". E precisa: "A questo tavolo potevano sedersi altre associazione di categoria. Ai sindacati noi vogliamo dire che diamo un'opportunità ai cittadini e ai lavoratori della Lombardia. I sindacati ci accompagneranno nell'applicazione del protocollo".

Secondo Guidesi, "la guerra è guerra: la vinciamo se ci alleiamo tra pubblico e privato, se mettiamo disposizione tutte le strutture che possiamo mettere a disposizione". Sulla polemica dei sindacati regionali, che hanno lamentato di non essere stati coinvolti, è intervenuta anche la vicepresidente Letizia Moratti. "I sindacati sono stati sentiti da Guidesi e dai direttore generali. Forse il fatto che Regione Lombardia fosse la prima ha creato qualche problema con i sindacati a livello nazionale".