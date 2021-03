Pd: Bussolati, 'con Letta partito può rigenerarsi e superare pastoie, ricreazione finita'

10 marzo 2021 a

Roma, 10 mar. (Adnkronos) - "Enrico Letta ha grande autorevolezza e capacità, con lui il Pd può rigenerarsi e tornare ad essere il punto di riferimento dei progressisti, superando le pastoie di correnti autoreferenziali e concentrandosi su contenuti e priorità". Così Pietro Bussolati, membro della segreteria nazionale Pd.

"E' un leader capace di coordinare un percorso ordinato di radicamento nella società e di rappresentanza dei lavoratori precari, delle partite iva, delle imprese mettendo al centro un orizzonte di semplificazioni e transizione ecologica e digitale, insieme con il Governo Draghi e a partire dai i fondi europei ottenuto grazie agli sforzi della segreteria Zingaretti e dall'alleanza dei socialisti e democratici. Con lui l'Italia può ambire a riforme necessarie per ordinare il rapporto tra territori e Stato centrale e rinnovarsi nel lavoro e nella produttività”.

“Mi auguro davvero che la ricreazione sia finita – aggiunge Bussolati - spero si abbia la generosità di sostenerlo come segretario di tutti e che non si tentino tristi operazioni mediatiche per logorare il segretario prima ancora che si sia messo a disposizione. I nostri militanti ed elettori sono davvero stanchi di queste manovre, ce lo dicono nelle riunioni e nei circoli, vogliono vederci lavorare insieme nel Partito e nelle Istituzioni per un'Italia più forte, competitiva e giusta. In una fase così difficile per l'Italia si lavori per convincere Enrico Letta – conclude l'esponente dem - ad accettare questo incarico e ad aiutarlo a rimetterci in carreggiata e sostenere e pungolare l'azione del Governo”.