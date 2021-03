E-Commerce: tornano gli 'idealo Days', sostegno a negozi online italiani (2)

10 marzo 2021 a

(Adnkronos) - La piattaforma anticipa che l'edizione 2021 degli idealo Days "sarà ancora più ricca" potendo contare su una quantità sempre maggiore di offerte da parte dei negozi italiani online presenti su idealo - +18% nell'ultimo anno rispetto ai 12 mesi precedenti - il cui numero è anche aumentato del +12% nello stesso arco di tempo. Quasi al pari dei grandi colossi dell'e-commerce, i piccoli e medi shop italiani sono spesso molto competitivi in termini di prezzi bassi.

In base all'analisi delle offerte presenti su idealo, le intenzioni di acquisto riconducibili ai negozi online italiani sono state il 50% di quelle totali, "a dimostrazione del fatto -sottolineano da idealo- che i piccoli e medi negozi online sono molto importanti per l'e-commerce del nostro paese".

A partire da oggi, mercoledì 10 marzo, sul portale idealo.it è disponibile una speciale landing page dedicata all'iniziativa dove poter impostare i propri alert per la funzione prezzo ideale e ricevere così una notifica quando il prodotto richiesto avrà raggiunto il costo desiderato. Inoltre, per tutta la durata degli idealo Days, dal 21 alla mezzanotte del 22 marzo, saranno messe in evidenza in un'unica schermata e per ogni categoria merceologica i prodotti maggiormente scontati, così da avere in un'unica pagina tutte le offerte migliori.