Covid: Mazzeo, 'Sui vaccini la Toscana sta agendo bene in questa fase delicata'

10 marzo 2021 a

a

a

Firenze, 10 mar. - (Adnkronos) - ”Siamo di fronte alla più grande vaccinazione della storia dell'umanità e sono orgoglioso di come la Toscana sta agendo in questa fase così delicata”. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo. “Siamo una delle Regioni italiane più virtuose nella somministrazione delle dosi rispetto al numero delle dosi ricevute – ha sottolineato – e da oggi, finalmente, anche coloro i quali sono nati tra gli anni 1941-1944, possono avere la possibilità di accedere alla vaccinazione nei prossimi giorni”.

Il presidente Mazzeo ha ringraziato la Giunta e l'assessorato alla sanità per “il lavoro enorme” che si sta facendo. “A volte – ha aggiunto – ci sono anche piccoli inconvenienti, come quelli capitati oggi per la prenotazione online, a causa dell'elevato numero di accessi in contemporanea, per cui in certi momenti chi voleva preaderire alla campagna non ha avuto la possibilità di farlo”. In virtù di questo Mazzeo ha chiesto che la struttura informatica regionale della Sanità di mettere in piedi “un sistema che sia in grado di accogliere tutte le richieste che arrivino”, perché “nel momento in cui vogliamo colmare questo gap digitale, noi per primi dobbiamo dare tutte le risposte che servono per andare in questa direzione”.