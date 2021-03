Bergamo: sorpreso con oltre 200 grammi di cocaina, arrestato

10 marzo 2021 a

Milano, 10 mar. (Adnkronos) - Un uomo di 39 anni, cittadino marocchino, è stato arrestato dai carabinieri a Caravaggio, in provincia di Bergamo per possesso e spaccio di sostanze stupefacenti. I militari del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Crema, in provincia di Cremona, lo hanno fermato al termine di un'operazione al confine tra il Cremasco e la Bergamasca. Il 39enne aveva venduto a una serie di clienti 4 grammi di cocaina.

Durante la perquisizione nell'abitazione dell'uomo i militari hanno trovato due involucri contenenti 165 grammi di cocaina, altri involucri contenenti complessivamente 50 grammi di cocaina, quasi 1.400 euro in contanti, materiale per il confezionamento delle dosi e un bilancino di precisione.