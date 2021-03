Vacanze in barca a vela: quali sono le mete preferite dagli italiani?

10 marzo 2021 a

(Lecce 10 marzo 2021) - Lecce, 10/03/2021 - L'estate è ormai alle porte e nonostante il periodo difficile che si sta attraversando per via della pandemia da Coronavirus, sono sempre più gli italiani che sognano e progettano di organizzare una vacanza per la stagione estiva 2021.

Già dall'anno precedente, le strutture turistiche si sono organizzate al meglio per ospitare i turisti in totale sicurezza, incrementando la pulizia e le accortezze che il Covid-19 richiede.

La classica vacanza italiana, spesso preferite dalle famiglie per comodità e costi è quella in località marittime alloggiando in un hotel con un pacchetto all inclusive.

Ma per via della pandemia ancora in corso sono sempre più però le vacanze Covid free, all'insegna dell'avventura, relax, eco-friendly e in piena sicurezza sanitaria, come per esempio, una vacanza in barca a vela nei mari italiani.

Sono numerosi i tour operator che mettono a disposizione sui loro siti internet

Come, per esempio, il noleggio di barche a vela, le crociere, le destinazioni italiane ed estere e le loro flotte disponibili.

Tre validi motivi per una vacanza in barca a vela

Sono numerosi i validi motivi per optare per una vacanza in bara a vela come numerose sono le mete preferite dagli italiani.

Principalmente i motivi che spingono gli italiani ad optare per una vacanza a bordo di una barca a vela sono tre.

In primis, vi è l'emozione di vivere il mare al 100%, poter godere al risveglio di un'alba mozzafiato, di panorami naturali e spesso selvaggi che permettono di isolarsi dalla caotica routine urbana e poter essere a stretto contatto con la natura, l'acqua e i suoi “abitanti”.

Al secondo posto dei motivi più validi per una scelta simile vi è il lato sportivo di questa tipologia di vacanza. Per chi ama lo sport una vacanza in barca a vela è la scelta perfetta, si può nuotare molto di più, fare nuove attività sportive come lo snorkeling e le immersioni alla scoperta dei fondali più belli e suggestivi della penisola italiana.

Attività stancanti ma che saranno pur sempre uno dei ricordi più belli delle vacanze. Un'avventura a stretto contatto con la natura grazie alla quale sarà possibile imparare tecniche di vita marina che altrimenti sarebbe difficile conoscere e comprendere.

Infine, un buon motivo per viaggiare e fare una vacanza in barca a vela è la sfida con il proprio essere, mettersi alla prova restando a bordo di una barca a vela per tanto tempo, implica spazi limitati condivisi con più persone, orari spesso scombussolati e richiede perciò un forte spirito di adattamento anche in alcune sporadiche situazioni non del tutto semplici.

Le sei mete della penisola italiana preferite dagli italiani per una vacanza in barca a vela

L'Italia è un paese meraviglioso che merita di essere visitato in lungo e in largo, un paese in grado di offrire uno o più mete perfette per ogni tipologia di turista: mare, montagna, laghi, città storiche e d'arte.

Per quanto concerne le vacanze in barca a vela, l'Italia è il paese perfetto e preferito sia dagli italiani stessi che dai turisti stranieri. Tre quarti dell'Italia sono bagnati dal mare e le sue coste sabbiose e/o rocciose sono un tesoro inestimabile ideali da scoprire e assaporare a bordo di una barca a vela.

La bellissima penisola italiana è possibile trascorrere vacanze in barca a vela, in caicco e a motore. Il clima in Italia è prevalentemente mite per tutto l'anno, ma per godere a pieno della bellezza del mare e delle località marittime italiane, è consigliabile navigare dal mese di marzo fino ad ottobre.

Arcipelago toscano

Una delle prime mete italiane predilette dagli italiani per una vacanza in barca a vela è l'arcipelago toscano.

Si può optare per la partenza fra due basi nautiche: la Marina Etrusca di Scarlino e la nota Punta Ala e da qui raggiungere l'arcipelago toscano.

L'isola più grande e famosa dell'arcipelago è l'isola d'Elba. Si tratta di una meta pittoresca, ricca di natura e angoli da scoprire, in grado di ammaliare anche Napoleone dove qui fu esiliato.

Oltre all'isola d'Elba, vi sono molte altre piccole meraviglie da scoprire durante la navigazione: Capraia, Gorgonia, Giglio e Giannutri.

Costiera Amalfitana

La costiera Amalfitana è un'altra meta molto amata per le vacanze estive per gli italiani, meravigliosa anche da scoprire a bordo di una barca.

La base di partenza è quasi sempre Salerno da dove poi navigare verso altre isole del golfo di Napoli e percorrendo la costa del Cilento, luogo ricco di siti archeologici e bellezze naturali.

Lungo questi luoghi potrete ripercorre le gesta eroiche di Ulisse, che non cedette al canto della sirena Leucosia e della dolora perdita di Enea del suo amico Palinuro.

Isole Pontine

Si passa ora ad una meravigliosa terza meta, le isole Pontine: Ponza, Ventotene, S. Stefano, Palmarola e Zannone. La loro caratteristiche è l'origine vulcanica, situate di fronte alla costa del Lazio.

Un mare sempre limpido e blu accompagna i turisti alla scoperta di questo arcipelago incantevole, raggiungibile partendo da due basi: la Marina di Nettuno e Procida.

Lungo il viaggio in barca a vela alla scoperta delle isole Pontine ci si imbatte nella la cattedrale naturale a Palmarola, Chiaia di Luna a Ponza, i faraglioni di Lucia Rosa e le piscine naturali di Cala Feola.

Puglia e Salento

Il Salento è senza ombra di dubbio la parte della Puglia più bella e suggestiva da poter visitare sia se si fa una vacanza in barca a vela che non. Bagnata da due mari: Ionio e Adriatico la sua costa è un alternarsi di cale di sabbia, macchie mediterranee il tutto circondato da rocce imponenti che creano naturalmente grotte mozzafiato da non lasciarsi scappare.

La buona cucina pugliese e il suo popolo allegro, ospitale e accogliente renderà questa vacanza in barca a vela un'esperienza da non dimenticare.

Sardegna

Spiagge incontaminate, mare cristallino, natura selvaggia e rigogliosa, paesaggi idilliaci sono le caratteristiche della Sardegna, un paradiso terrestre tutto italiano, perfetto per chi ama rilassarsi e staccare la spina dalla frenetica routine.

Per poter ammirare meglio ogni aspetto formidabile di questa isola, è consigliato noleggiare un catamarano o una barca a vela e godere di tutte le bellezze che questo posto offre.

Costa Smeralda, Porto Cervo, Carloforte, Porto Rotondo, sono solo alcune delle mete sarde da poter toccare e ammirare durante il proprio tour in barca a vela.

Sicilia

Infine, la Sicilia, un'isola ricca di storia, siti archeologici, acque cristalline e un popolo caloroso. Anche la Sicilia con le sue bellezze naturali è fra le mete più amate dagli italiani per una vacanza in barca a vela.

Grazie ad un tour in barca a vela sarà possibile ammirare il Santuario della Madonna di Tindari, le baie di Capo d'Orlando e Messina.

