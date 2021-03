Acea: Gola, 'dimostrata capacità resilienza, risultati 2020 superiori ad attese'

10 marzo 2021 a

Roma, 10 mar. (Adnkronos) - "Siamo molto orgogliosi per i risultati del 2020. E' stato un anno difficile per tutti con delle complicazioni che erano inaspettate. In questo anno il gruppo ha dimostrato la sua capacità di resilienza che è certamente basata sui business regolati ma anche sulla capacità dimostrata dalle persone che lavorano nel gruppo. Oggi presentiamo dei risultati migliori delle aspettative". Ad affermarlo è Giuseppe Gola, l'ad di Acea, illustrando i risultati del 2020 alla comunità finanziaria.