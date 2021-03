Calcio: Pirlo, 'spero di mangiare la colomba'

10 marzo 2021 a

Torino, 10 mar. - (Adnkronos) - "Durante la consegna dello scorso Tapiro mi avete chiesto se avrei mangiato il panettone, ora spero di mangiare pure la colomba…". Lo dice l'allenatore della Juventus, Andrea Pirlo, ai microfoni di 'Striscia la Notizie' all'indomani dell'eliminazione contro il Porto agli ottavi di finale di Champions League. "Speriamo di poterci riprovare l'anno prossimo. L'errore di Ronaldo in barriera? Non è solo quello: abbiamo commesso sbagli che nel nostro caso ci sono costati la qualificazione. Il voto a Ronaldo lo lascio dare ai giornalisti, per me è sempre 7, come il suo numero", aggiunge il tecnico bresciano.