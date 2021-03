Covid: Unione Artigiani Milano, pronti a mettere a disposizione aziende per vaccini

10 marzo 2021 a

Milano, 10 mar. (Adnkronos) - Unione Artigiani Milano Monza-Brianza intende aderire immediatamente all'accordo pilota della Regione Lombardia per l'estensione della campagna vaccinale anti-Covid. Il segretario generale dell'associazione, Marco Accornero, lo ha confermato ufficialmente con una lettera al presidente della Regione Fontana, alla vicepresidente Letizia Moratti e all'assessore alle attività produttive Guido Guidesi "Non vediamo l'ora di ripartire in totale sicurezza. Le aziende artigiane hanno un medico del lavoro competente che possiamo mettere a disposizione", ha spiegato Accornero.

"Proporremo alla Regione di inserire nelle rete vaccinale sia le sedi delle nostre imprese eventualmente disponibili e rispondenti ai criteri individuati che i laboratori medici convenzionati con la nostra organizzazione", ha aggiunto.