Covid Campania, oggi 3.034 contagi: bollettino 10 marzo

10 marzo 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Sono 3.034 i nuovi contagi di Coronavirus in Campania secondo il bollettino di oggi, 10 marzo. Si registrano altri 26 morti. La Campania, già in zona rossa, supera quindi il tetto dei 3mila casi in un giorno.

I tamponi analizzati oggi sono 25.867 (di cui 3.615 antigenici). Il tasso di positività è pari all'11,72%. I casi totali di coronavirus in Campania dall'inizio dell'emergenza sono 292.608 (di cui 9.289 antigenici), i tamponi complessivamente analizzati sono 3.151.955 (di cui 146.848 antigenici).

Il totale dei decessi in Campania dall'inizio della pandemia da Covid-19 è 4.576. Sono 1.814 i nuovi guariti: il totale dei guariti sale a 195.605. In Campania sono 143 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 1.471 quelli ricoverati in reparti di degenza.