Covid Italia, oggi 22.409 contagi e 332 morti: bollettino 10 marzo

(Adnkronos) - Sono 22.409 i contagi da coronavirus in Italia oggi, mercoledì 10 marzo, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 332 morti.

CAMPANIA - Sono 3.034 i nuovi contagi di Coronavirus in Campania secondo il bollettino di oggi, 10 marzo. Si registrano altri 26 morti. La Campania, già in zona rossa, supera quindi il tetto dei 3mila casi in un giorno. I tamponi analizzati oggi sono 25.867 (di cui 3.615 antigenici). Il tasso di positività è pari all'11,72%. I casi totali di coronavirus in Campania dall'inizio dell'emergenza sono 292.608 (di cui 9.289 antigenici), i tamponi complessivamente analizzati sono 3.151.955 (di cui 146.848 antigenici). Il totale dei decessi in Campania dall'inizio della pandemia da Covid-19 è 4.576. Sono 1.814 i nuovi guariti: il totale dei guariti sale a 195.605. In Campania sono 143 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 1.471 quelli ricoverati in reparti di degenza.TOSCANA - Sono 1.293 i nuovi contagi da coronavirus in Toscana, secondo i dati dell'ultimo bollettino anticipati su Facebook dal presidente della Regione, Eugenio Giani. "I nuovi casi registrati in Toscana sono 1.293 su 25.946 test di cui 16.860 tamponi molecolari e 9.086 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,98% (10,2% sulle prime diagnosi)" si legge nel post.

MARCHE - Sono 881 i nuovi contagi da coronavirus nelle Marche, secondo i dati dell'ultimo bollettino. Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 7315 tamponi: 4676 nel percorso nuove diagnosi (di cui 1827 nello screening con percorso Antigenico) e 2639 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 18,8%).

BASILICATA - Sono 118 i nuovi contagi da coronavirus in Basilicata secondo il bollettino di oggi, 10 marzo. Nessun decesso, secondo quanto rende noto la task force regionale per il Coronavirus. Dei 118 nuovi contagi, 114 riguardano residenti, su un totale di 1.492 tamponi molecolari registrati nelle ultime 24 ore nella Regione. I lucani guariti o negativizzati sono 77, di cui 11 a Lavello. Nel bollettino di oggi i Comuni con più casi di nuovi contagi sono Matera (17), Pisticci (15) e Potenza (13). Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 121 (-3). In aumento il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva, passato da 14 a 16.

VENETO - Sono 1.561 i nuovi contagi di Coronavirus in Veneto secondo il bollettino di oggi, 10 marzo. Si registrano altri 14 morti, un dato che porta a 10.023 il totale dei decessi nella regione dall'inizio dell'emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 43.293 tamponi. Il tasso di positività è al 3,60%. In aumento anche le persone ricoverate, 1.504 in tutto con un incremento di 48 unità da ieri. I pazienti in area non critica sono 1.338 (+42), quelli in terapia intensiva 166 (+6). Cresce anche il numero dei dimessi/guariti, in tutto 16.581 (+62).

PUGLIA - Sono 1.571 i nuovi contagi di Coronavirus in Puglia. Nel bollettino della regione di oggi, 10 marzo, si registrano altri 27 morti e 30 ricoverati in più. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 12.262 tamponi. I nuovi casi sono così distribuiti sul territorio: 797 in provincia di Bari, 72 in provincia di Brindisi, 138 nella provincia Bat, 45 in provincia di Foggia, 201 in provincia di Lecce, 310 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione, 7 di provincia di residenza non nota. Ieri i contagi erano 1.286 su 10.732 tamponi. In tutto in Puglia sono morte 4.188 persone.

FRIULI - Sono 474 i nuovi contagi e 12 le vittime da coronavirus in Friuli Venezia Giulia, secondo i dati comunicati oggi, 10 marzo. Su 6.273 tamponi molecolari, la percentuale di positività è pari al 7,55%. Sono inoltre 3.285 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 392 casi (11,93%). Ai 12 decessi registrati se ne aggiunge un altro avvenuto a gennaio; i ricoveri nelle terapie intensive sono 64 mentre quelli in altri reparti risultano essere 489.

VALLE D'AOSTA - Nessun decesso e 20 nuovi contagi da Covid-19 in Valle D'Aosta, secondo il bollettino di oggi, 10 marzo, portando il totale delle persone positive a 8.179 da inizio epidemia. I soggetti attualmente positivi sono 208, +13 rispetto a ieri, di cui 12 ricoverati in ospedale, due in terapia intensiva e 194 in isolamento domiciliare. I guariti sono 7.554, + 7 rispetto ieri, i tamponi fino ad oggi effettuati 81.574, +609 rispetto a ieri, di cui 5.149 processati con test antigienico rapido. I decessi da inizio emergenza sono ad oggi complessivamente 417.

ABRUZZO - Sono 372 i nuovi contagi da coronavirus registrati oggi, 10 marzo, in Abruzzo. Dato che porta a 58.323 il numero dei contagiati dall'inizio dell'emergenza. Lo comunica l'Assessorato regionale alla Sanità che riporta anche 10 nuovi decessi. Il bilancio delle vittime sale così a 1.835.

EMILIA ROMAGNA - Sono 2.155 i nuovi contagi di Coronavirus e 43 i morti nelle ultime 24 ore in Emilia Romagna secondo il bollettino di oggi, 10 marzo. Si registra, inoltre, un aumento di 26 pazienti in terapia intensiva. Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 287.136 casi di positività. Sono 41.414 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 5,2%. Aumentano ancora, inoltre, i ricoveri: i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 333 (+26 rispetto a ieri), 3.094 quelli negli altri reparti Covid (+53).