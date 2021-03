Covid: Giani, 'Toscana ha superato soglia 400mila vaccinazioni**

10 marzo 2021 a

a

a

Firenze, 10 mar. - (Adnkronos) - In Toscana è stata "superata la soglia di 400mila vaccinazioni". Lo annuncia su Facebook il presidente della Regione Eugenio Giani. "Dopo una prima fase di incertezza, in molti mi avete scritto oggi per confermarmi l'avvenuta prenotazione sul portale - aggiunge Giani - Per le persone con più di 80 anni sta andando a regime il sistema attraverso i medici di famiglia, garantendo vicinanza e assistenza territoriale. Alle 18 abbiamo già raggiunto le 12mila vaccinazioni giornaliere, più vaccini arrivano - conclude - e più rapidamente renderemo la Toscana sicura".