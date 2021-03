Innovazione: nasce a Monza il primo laboratorio in Italia con robot collaborativi (2)

10 marzo 2021 a

(Adnkronos) - Il laboratorio è allestito con tre robot collaborativi della famiglia Yumi: due a braccio singolo e uno a due bracci, progettati per i processi di assemblaggio di piccole parti e per lavorare a fianco degli operatori in tutta sicurezza. La semplicità di programmazione permette di insegnare i movimenti e le posizioni del robot in modo facile e veloce. Inoltre, le postazioni PC presenti in laboratorio sono state dotate del software ABB RobotStudio che consente di apprendere le basi della programmazione offline dei robot.

“Questo progetto ha offerto un'importante possibilità di aggiornamento a tutti i docenti coinvolti- afferma Maurizio Lepori, Education Manager di Abb- che ci hanno espresso un forte apprezzamento per l'iniziativa rimarcando la ricaduta molto positiva sul percorso di formazione dei loro studenti. Abbiamo quindi esteso questa opportunità a livello nazionale, ricevendo un elevato numero di adesioni da parte di docenti di tutta Italia, questo ci conferma che ci stiamo muovendo nella giusta direzione.”

Eugenio Gatti, direttore della Fondazione Politecnico di Milano, sottolinea che "la sfida del prossimo futuro si giocherà sui temi della digitalizzazione e dell'innovazione. Solo chi saprà guardare avanti e traguardare con anticipo i nuovi modelli produttivi che l'emergenza sanitaria e economica ha messo ancora più in evidenza, potrà consegnare opportunità di crescita alle nuove generazioni. Questo laboratorio è sicuramente un passo importante in questa direzione”.