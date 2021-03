Covid: Mazzeo, 'In Toscana abbiamo somministrato 405.474 vaccini'

10 marzo 2021 a

Firenze, 10 mar. - (Adnkronos) - "Siamo di fronte alla più grande vaccinazione della storia dell'umanità e sono orgoglioso di come la Toscana sta agendo in questa fase così delicata. Al momento abbiamo somministrato 405.474 vaccini, 285mila prime dosi e 120mila richiami, l'88% delle dosi che si sono state consegnate. Una delle prime regioni italiane. Siamo anche la prima regione italiana per percentuale di insegnanti vaccinati: circa il 70%. Presto completeremo la vaccinazione di questa categoria. Insieme possiamo farcele a battere questo virus. Forza Toscana!" Lo scrive su Facebook il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo.