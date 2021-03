Covid Sicilia, cinque nuove zone rosse

10 marzo 2021 a

(Adnkronos) - Altre cinque zone rosse in Sicilia. Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci ha appena firmato un'ordinanza per i Comuni di Altavilla Milicia e San Mauro Castelverde, nel palermitano; Montedoro, in provincia di Caltanissetta; Portopaolo di Capo Passero, nel siracusano; Raffadali in provincia Agrigento. Le restrizioni scatteranno da venerdì 12 marzo per 15 giorni.

Sono 695 i nuovi casi di coronavirus registrati oggi 10 marzo in Sicilia. E secondo il bollettino quotidiano ci sono anche 15 morti.