Fecondazione: Giovanardi, 'stop utero in affitto e bambini a coppie che possono adottare'

Roma, 11 mar. (Adnkronos) - "Il Parlamento può e deve farsi carico della sollecitazione della Corte costituzionale a dare riconoscimento di pieni diritti ai figli programmati da coppie omogenitoriali. Si tratta innanzitutto di accelerare l'iter della proposta di legge che punisce penalmente quello che è già reato in Italia, e cioè ricorrere all'aberrante pratica dell'utero in affitto. La proposta prevede infatti di estendere la punibilità a chi il bambino lo compra all'estero, ricorrendo a materiale genetico di una donna ed utilizzando un'altra per la gestazione, di solito in Paesi del terzo mondo dove miseria e a volte criminalità costringono queste ultime a partorire un bambino che verrà sottratto loro al momento del parto, essendo stato programmato sin dalla nascita come orfano di madre". Lo afferma Carlo Giovanardi, di 'Idea'.

"Il diritto dei bambini 'comprati' in violazione del codice penale (e anche di quello morale) -aggiunge- potranno essere tutelati attraverso l'istituto della adozione da parte di una coppia che abbia tutte le caratteristiche che la legge italiana impone per poter adottare, così come avviene normalmente quando vengono dati in adozione bambini sottratti a situazioni famigliari di grande disagio economico o quando i genitori sono sospettati di aver commesso gravi reati".