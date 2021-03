Covid: Moratti, 'con vaccini in azienda garantito anche diritto al lavoro'

11 marzo 2021 a

Milano, 11 mar. (Adnkronos) - "Il diritto alla salute è un diritto fondamentale, come il diritto allo studio. Ma per la nostra Regione è molto importante il diritto al lavoro: anche questo diritto, attraverso questo protocollo, può essere garantito". Così Letizia Moratti, vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, in diretta su Rtl 102.5, dove ha spiegato in cosa consiste il protocollo firmato ieri per le vaccinazioni nei siti produttivi. "Siamo la prima Regione ad aver firmato questo protocollo e speriamo davvero che sia utile per fornire a tutti una protezione", ha aggiunto.