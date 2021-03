10 marzo: iniziano i saldi di primavera 2021 di Banggood

11 marzo 2021 a

GUANGZHOU, Cina, 11 marzo 2021 /PRNewswire/ -- Banggood, uno dei principali negozi online globali, lancerà i suoi saldi di primavera 2021 il prossimo 10 marzo. Si prevede che la campagna promozionale raggiungerà il culmine dal 24 al 27 marzo. Oltre a sconti fino al 70%, durante questo periodo verrà proposto un elenco di raccomandazioni ufficiali di Banggood con i prodotti migliori per i clienti. I presaldi avranno inizio il 17 marzo.

"Lo scorso anno ci siamo concentrati sulle esigenze degli utenti e abbiamo cercato di creare un'esperienza di acquisto multidimensionale; questa iniziativa è stata molto apprezzata. Le nuove funzionalità saranno quindi estese ai saldi di primavera, la nostra prima campagna di vendita su larga scala del 2021" ha dichiarato Qin Peng, Responsabile della Customer Experience di Banggood.

I saldi di primavera 2021 saranno suddivisi in tre fasi:

Elenco Banggood + consigli per risparmiare: pianificate in anticipo i vostri acquisti

Durante questo periodo Banggood pubblicherà la pagina con i consigli per risparmiare per l'intera campagna promozionale, consentendo agli utenti di conoscere le regole e i vantaggi a cui possono accedere in questa campagna e di redigere in anticipo un piano di shopping.

L'elenco di raccomandazioni ufficiali di Banggood continuerà a proporre prodotti selezionati agli utenti. Nel frattempo Banggood lancerà anche una nuova classifica dei prodotti più popolari che integra i nuovi prodotti, i prodotti più venduti e i marchi diventati famosi con il passaparola grazie a dati e commenti degli utenti, per fornire consigli accurati agli acquirenti.

Price Storm: pagate un acconto di $1 per ottenere il prezzo più basso

Durante questo periodo gli utenti potranno prenotare prodotti in prevendita versando un acconto di $1 o $3. Dopodiché usufruiranno di uno sconto aggiuntivo che verrà applicato al momento del saldo. Il pagamento dovrà essere effettuato dalle 16:00 del 24 marzo (UTC+8) alle 15:59 del 27 marzo (UTC+8).

Winna Qiu, Responsabile della campagna, ha dichiarato: "L'acconto in prevendita ci consente di assegnare le merci in anticipo e ridurre i tempi legati alla logistica. L'iniziativa è stata accolta con favore dai clienti di Banggood, in particolare in Europa e Medio Oriente. Gli utenti partecipano attivamente all'attività di prevendita per acquistare i loro prodotti preferiti al prezzo più basso e, allo stesso tempo, possono riceverli e usarli nel minor tempo possibile".

Pagamenti rateali senza interessi in 4 Paesi

Oltre a offrire il prezzo più basso, Banggood ha lanciato anche pagamenti a rate senza interessi nel Regno Unito, negli Stati Uniti, in Germania e in Brasile, riducendo così la pressione sui consumatori e creando un'esperienza migliore.

Oltre a quanto sopra, i saldi di primavera di Banggood di quest'anno offriranno agli utenti il miglior rapporto qualità-prezzo attraverso buoni sconto e prezzi competitivi fino a $0,01, cui verrà abbinato il Live Stream di Banggood che intratterrà i consumatori durante lo shopping.