Open Day Nissolino Corsi: il 15 Marzo tutti a scoprire le opportunità di carriera in divisa

(Roma 11 marzo 2021) - La Nissolino Corsi apre virtualmente le sue porte ai giovani interessati ad entrare nelle Forze Armate o nelle Forze di Polizia

La Nissolino Corsi, realtà leader nella preparazione dei Concorsi Militari, lunedì 15 Marzo organizzerà

Il programma dell'Open Day Nissolino Corsi sarà decisamente ricco e prevederà la presenza del Colonnello Stefano Di Fulio, già Capo del Centro di Supporto del Genio alla Protezione delle Forze E.I., pronto a rispondere alle curiosità e alle domande degli interessati e a raccontare la sua esperienza da Ufficiale dell'Esercito Italiano. Assieme a lui, durante l'Open Day, ci sarà la Dott.ssa Patrizia Nissolino, fondatrice della Nissolino Corsi, che racconterà come, in trent'anni di attività, questa Scuola abbia rappresentato per molti giovani un trampolino di lancio verso la carriera in divisa, e il Dott. Vincenzo Mormile, Direttore Nazionale Area Psicoattitudinale della Nissolino Corsi, già Ufficiale psicologo della Marina Militare, che spiegherà ai ragazzi che interverranno all'evento l'approccio più giusto per affrontare il colloquio con lo psicologo. A rispondere alle domande dei numerosi partecipanti ci sarà anche la Dott.ssa Valentina Galeno Mellucci, Responsabile Nazionale AssOrienta - l'Associazione Orientatori Italiani, di cui Nissolino Corsi è socio sostenitore -, che illustrerà nello specifico quelle che sono le opportunità di studio e di carriera fornite delle Forze Armate e di Polizia.

La parte finale dell'Open Day sarà affidata al Dott. Fausto Aliberti, Referente della Nissolino Corsi Roma, che, oltre a spiegare come i percorsi di studio della Nissolino Corsi forniscano ai ragazzi tutti i mezzi per il superamento delle prove concorsuali, darà loro le informazioni su come partecipare alla terza edizione di

Per maggiori informazioni: https://www.nissolinocorsi.it/open-day-nissolino-corsi-2021/