Pd: Marcucci, 'segretario sia nel pieno delle funzioni ma il Congresso serve'

11 marzo 2021 a

a

a

Roma, 11 mar (Adnkronos) - "Comunque vada domenica dobbiamo votare un segretario nel pieno delle sue funzioni perché non siamo certo nella stagione di poterci permettere altre funzioni più traballanti. Altro discorso è quello del congresso, con tutto quello che è successo in questi anni, serve assolutamente che il Pd torni dalla sua base, per organizzare il futuro". Lo dice Andrea Marcucci al Dubbio.

"Siamo l'unico partito costituzionale, che ha uno statuto e che convoca congressi veri. In questo momento la possibilità di fare un congresso deve essere vissuta come una grande opportunità e non come un pericolo”, aggiunge il capogruppo Pd al Senato.

"Letta, per la sua storia, ha un profilo molto autorevole e rappresenta la sintesi di un riformismo che si compone con diverse matrici culturali. Resta però chiaramente sullo sfondo l'esigenza di un congresso appena sarà possibile”, dice tra l'altro Marcucci.