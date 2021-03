Dacia inizia le consegne della nuova Sandero Stepway

11 marzo 2021 a

(Adnkronos Motori) - La Dacia Sandero Stepway rappresenta la risposta ideale per chi desidera una vettura di qualità, con un design moderno, ad un prezzo veramente imbattibile. Rappresenta la trasformazione della filosofia Dacia in grado di offrire senza nessuna esitazione e compomesso una sintesi perfetta tra equipaggiamenti in linea

con le esigenze dei clienti del Segmento B SUV, sempre più attenti al rapporto qualità/prezzo e ad un design contemporaneo e curato nei minimi particolari.

A soli 2 mesi dall'apertura degli ordini sono oltre 7.000 i clienti che hanno scelto il noto marchio del gruppo Renault, la nuova Sandero si propone sul mercato con due versioni, la Streetwayadatta per la vita di tutti i giornia e la Stepway, vettura perfetta per l'uso cittadino ma non solo. Propio la Sandero Stepway costruita sulla nuova piattaforma CMF-B, in comune con nuova Clio

e il nuovo Captur, rappresenta il primo passo verso il futuro tracciato dal piano strategico Renaultution presentato solo qualche settimana fa. Questa rivoluzione ha portato subiti benefici molto evidenti per i clienti, come la maggiore tenuta di strada dovuta ad un aumento della carreggiata e un netto miglioramento dell'acustica dell'abitacolo oltre all'introduzione

di innovativi sistemi tecnologici legati soprattutto alla sicurezza dei passeggeri. Gli ADAS offerti, come la frenata automatica d'emergenza, il sensore angolo morto, assistenza al parcheggio ed il cruise control, portano la Sandero Stepway al livello dei principali competitors del segmento. Sicurezza attiva e passiva, nuove motorizzazioni tra cui il sistema a doppia alimentazione benzina/GPL,

un nuovo cambio automatico ed un nuovo cambio a 6 rapporti sono solo alcuni degli elementi che caratterizzano la qualità che si percepisce quando si è alla guida.

La sicurezza arriva anche dai gruppi ottici grazie all'utilizzo dei fari a LED con la caratteristica forma a Y e alla presenza per la prima volta sulla Sandero degli airbag anche per la testa dei passeggeri posteriori e la frenata automatica d'emergenza che si attiva fra 7 e 170 km/h.

Sulla Nuova Sandero Stepway troviamo anche elementi innovativi che rappresentano l'emblema della fusione tra design e funzionalità come le barre portatutto sul tetto del veicolo perfettamente intergate con la linea della vettura che conferiscono quel design tipico dell'off road da Urban Crossover e garantiscono un'ottima funzionalità in fase di carico.