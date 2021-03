11 marzo 2021 a

Doha, 11 mar. (Adnkronos) - Mevlut Cavusoglu e Sergei Lavrov hanno parlato dei "recenti sviluppi" in Libia, e anche di Siria e Nagorno Karabakh in un incontro a Doha, ha reso noto il ministro degli Esteri turco in un tweet.